Italia-Usa | Meloni Trump leader coraggioso ci capiamo bene anche quando non d’accordo

Giorgia Meloni e Donald Trump condividono una visione franca e decisa sulla leadership, dimostrando che le differenze possono rafforzare il dialogo tra alleati. La presidente del Consiglio ha sottolineato come, nonostante eventuali dissensi, il rispetto reciproco e la chiarezza siano alla base di un rapporto solido tra Italia e Stati Uniti. In un mondo in rapido cambiamento, questa alleanza si conferma fondamentale per affrontare le sfide globali con determinazione e coraggio.

Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Io penso che Donald Trump sia un leader coraggioso, schietto, determinato, che difende i suoi interessi nazionali. Io mi considero una persona schietta, coraggiosa e determinata che difende i suoi interessi nazionali. Quindi direi che ci capiamo bene anche quando non siamo d’accordo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla celebrazione del 25esimo anniversario del quotidiano ‘Libero’ in corso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. “Io credo che tra nazioni alleate e amiche, come sono Italia e Stati Uniti, ovviamente ci si debba e ci si possa parlare con franchezza, è quello che io ho sempre fatto con tutti, l’ho fatto anche dicendo al presidente Trump come a qualsiasi altro partner, che l’Italia cerca sempre di perseguire gli interessi comuni, ma sia chiaro che abbiamo come priorità la difesa del nostro interesse nazionale”, ha ricordato la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Usa: Meloni, Trump leader coraggioso, ci capiamo bene anche quando non d’accordo

