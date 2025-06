Italia-Usa | chi è Marco Peronaci nuovo ambasciatore di Roma negli Stati Uniti

L’Italia si prepara a rafforzare i legami con gli Stati Uniti: Marco Peronaci, nato a Pavia e con una brillante carriera diplomatica alle spalle, è stato nominato nuovo ambasciatore a Washington. Laureato con lode e insignito del titolo di Commendatore, Peronaci porta con sé esperienza e passione per le relazioni internazionali. Con un percorso guidato dalla dedizione e dall’eccellenza, il suo incarico promette di aprire nuovi orizzonti tra i due paesi, segnando un capitolo importante nella collaborazione bilaterale.

Il nuovo ambasciatore d’Italia a Washington, Marco Peronaci, nasce a Pavia nel 1965. Si laurea cum laude in Scienze Politiche presso l’Università di Roma “La Sapienza” 1987, consegue un master in Relazioni Internazionali alla SIOI di Roma, supera il concorso per la carriera diplomatica nel 1988 e effettua il servizio di leva in Aeronautica militare nel 1989, a Taranto e Vigna di Valle. Nel 2018 è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana; nel 1998 riceve l’Ordine del Sacro Tesoro, Raggi dorati con Gran Collare del Giappone. La carriera diplomatica di Marco Peronaci. 🔗 Leggi su Lapresse.it