Italia seconda in Ue per prezzi elettricità nel 2024 | Commissione europea analizza il fenomeno

L’Italia si distingue nel panorama europeo per i prezzi dell’elettricità tra i più elevati nel 2024, con una media di 108 euro/MWh, ben al di sopra della media UE di 84,7 euro/MWh. La Commissione europea analizza questa dinamica nel contesto del piano 'REPowerEU' e delle sue sfide. Sebbene il calo iniziale dei prezzi abbia portato speranza, le recenti variazioni pongono interrogativi sulle strategie future. Un’analisi approfondita che ci aiuta a capire come affrontare la transizione energetica.

Nel 2024, l'Italia era il secondo Paese Ue con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, con una media di 108 euro per MWh. La media Ue era di 84,7 euroMWh. E' quanto evidenzia la Commissione europea nel rapporto dedicato all'Italia sui tre anni di attuazione del piano 'REPowerEu' per l'addio ai combustibili fossili russi. "Sebbene i prezzi siano diminuiti all'inizio dell'anno insieme al calo dei prezzi del gas naturale, sono aumentati in primaveraestate e hanno registrato un'impennata in autunno, divergendo nettamente dalla regione centrale più ampia", si legge. Il report riconduce i picchi di prezzo "a un eccessivo allineamento del costoso gas naturale per la produzione di elettricità, con l'Italia che deteneva la terza quota maggiore nell'Ue, rappresentando il 44% del suo mix elettrico nel 2024". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia seconda in Ue per prezzi elettricità nel 2024: Commissione europea analizza il fenomeno

