Italia-Romania le pagelle | Baldanzi a segno 7,5 Muro Desplanches 7

Bene Koleosho, Prati è un tappabuchi prezioso, Gnonto sbaglia tanto e incide poco. Tanti errori per Zanotti, Ndour imprudente . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia-Romania, le pagelle: Baldanzi a segno, 7,5. Muro Desplanches, 7

#ItaliaRomania Under21 1-0: Baldanzi incontenibile, Desplanches è insuperabile Vai su X

Italia-Romania Under 21 1-0, pagelle e tabellino: Baldanzi decisivo, Desplanches insuperabile; Italia-Romania, le pagelle: Baldanzi a segno, 7,5. Muro Desplanches, 7; Baldanzi-gol, l’Italia parte bene: Romania ko 1-0.

Europei U21, Italia-Romania 1-0: Baldanzi decisivo, Desplanches para un rigore e gli Azzurrini partono con una vittoria Lo riporta sport.virgilio.it: Europei U21, esordio vincente per l'Italia di Nunziata: la decide il gol di Baldanzi.