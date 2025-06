Italia-Romania 1-0 Baldanzi decide l’esordio azzurro agli Europei Under 21

L’Italia under 21 inizia con il piede giusto gli Europei in Slovacchia, superando la Romania 1-0 grazie alla rete decisiva di Baldanzi. Un esordio promettente, impreziosito dal rigore parato da Desplanches e dai tentativi degli avversari di reagire. Con questa vittoria, gli Azzurrini dimostrano carattere e determinazione, puntando a consolidare il cammino verso le fasi finali. La strada è appena cominciata, ma i primi tre punti sono un ottimo segnale per il futuro.

Esordio positivo per l’Italia agli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Slovacchia. Gli Azzurri nel primo match superano per 1-0 la Romania. Decisiva la rete di Baldanzi al 25?. Sempre nel primo tempo il portiere italiano Desplanches ha parato un rigore a Munteanu. Nella ripresa annullato un gol a Stoica, poi Baldanzi colpisce il palo. Per il resto gli azzurrini amministrano il risultato e portano a casa i primi tre punti. Italia-Romania, le formazioni delle due squadre. ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti (86? Kayode), Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi (86? Pisilli), Koleosho (63? Casadei); Gnonto (63? Ambrosino). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Romania 1-0, Baldanzi decide l’esordio azzurro agli Europei Under 21

