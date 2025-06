Italia | passi avanti per Gattuso Sullo sfondo De Rossi e Mancini

Italia in fermento: mentre il destino della Nazionale pende da un filo, il focus si sposta su Gattuso e le sue ambizioni, in un contesto che vede anche De Rossi e Mancini protagonisti. Roma, 12 giugno 2025 – Sono giorni decisivi per il futuro azzurro, tra sfide e scelte audaci. La rivoluzione è alle porte e ogni mossa può cambiare il volto del calcio italiano...

Roma, 12 giugno 2025 – Sono giorni decisivi per quanto riguarda il futuro della Nazionale: dopo la sconfitta contro la Norvegia, che mette fortemente a rischio la qualificazione diretta degli azzurri al prossimo Mondiale, il presidente della FIGC Gravina ha scelto di sollevare dall'incarico Luciano Spalletti, che ricopriva il ruolo di ct dal 1° settembre del 2023. A quel punto è andata in scena una situazione paradossale, con l'ex Napoli che ha guidato da esonerato la Nazionale contro la Moldova, per poi salutare definitivamente al termine del match. L'Italia è davanti a uno dei momenti più difficili della sua storia e la confusione regna sovrana: immediatamente dopo l'addio di Spalletti la candidatura più forte era quella di Claudio Ranieri, che però alla fine ha deciso di rifiutare e restare a disposizione della Roma.

Giovedì 12 giugno potrebbe essere la giornata decisiva per il futuro della Nazionale. Gennaro Gattuso dovrebbe incontrare il presidente FIGC Gabriele Gravina. La candidatura di Gattuso sarebbe sostenuta anche da Buffon, capo delegazione dell’Italia. Vai su Facebook

