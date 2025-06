Italia nel 2024 | Prezzi dell' elettricità tra i più alti in Ue secondo rapporto della Commissione europea

Nel 2024, l’Italia si posiziona tra i paesi europei con i costi dell’elettricità più elevati, raggiungendo una media di 108 euro per MWh, secondo il rapporto della Commissione Europea. Nonostante un calo iniziale legato al prezzo del gas naturale, i prezzi sono ripresi a salire, evidenziando le sfide energetiche del nostro Paese nel contesto europeo. Una situazione che richiede attenzione e strategie innovative per contenere i costi e tutelare i consumatori.

Nel 2024, l'Italia era il secondo Paese Ue con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, con una media di 108 euro per MWh. La media Ue era di 84,7 euroMWh. E' quanto evidenzia la Commissione europea nel rapporto dedicato all'Italia sui tre anni di attuazione del piano 'REPowerEu' per l'addio ai combustibili fossili russi. "Sebbene i prezzi siano diminuiti all'inizio dell'anno insieme al calo dei prezzi del gas naturale, sono aumentati in primaveraestate e hanno registrato un'impennata in autunno, divergendo nettamente dalla regione centrale più ampia", si legge. Il report riconduce i picchi di prezzo "a un eccessivo allineamento del costoso gas naturale per la produzione di elettricità, con l'Italia che deteneva la terza quota maggiore nell'Ue, rappresentando il 44% del suo mix elettrico nel 2024". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia nel 2024: Prezzi dell'elettricità tra i più alti in Ue, secondo rapporto della Commissione europea

