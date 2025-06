Italia l’identikit del nuovo ct e il ruolo di Buffon

Dopo lo scenario incerto, l’Italia si prepara a scrivere il suo nuovo capitolo. Il profilo del prossimo allenatore va oltre il nome, puntando su un team di esperti capaci di rilanciare gli azzurri e assicurare la qualificazione al Mondiale. In questo contesto, l’esperienza diBuffon rappresenta un punto di riferimento imprescindibile, simbolo di continuità e passione. Un progetto condiviso, che potrebbe decidere il destino del calcio italiano per gli anni a venire.

Un progetto prima ancora del nome di un tecnico. Che potrebbe essere Rino Gattuso, ora il favorito ma non l'unico in corsa per la panchina dell'Italia, oppure un altro dei ragazzi del 2006. Non da solo, però, semmai inserito in un gruppo di lavoro che affronti l'emergenza nazionale di portare gli azzurri al Mondiale della prossima estate evitando la terza mancata qualificazione: un colpo che sarebbe quasi mortale per tutto il movimento. Dopo lo choc del passo indietro di Claudio Ranieri, comportamento mal digerito per la modalità e che ha creato ulteriori difficoltà ai vertici del calcio italiano, la Figc ha scelto una strategia differente nel percorso che deve portare alla nomina del nuovo ct.