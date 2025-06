Italia Gattuso resta a un passo | le ultime sul nuovo ct e Gravina | CMIT

Il tecnico calabrese ha incontrato Buffon mentre Gravina oggi è a Coverciano: Ringhio in pole assoluta, gli altri in stand-by ma la decisione starà al presidente Restano ore caldissime per l’incarico da nuovo ct della Nazionale, ma per la chiusura definitiva bisogna ancora aspettare, anche se verosimilmente non tantissimo. Gravina ieri ha sottolineato che si sarebbe preso ancora qualche giorno, senza fretta. D’altronde il prossimo impegno in campo dell’Italia è a settembre, a Bergamo con l’Estonia. Ma la strada resta segnata e porta a Gennaro Gattuso, davvero a un passo dalla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italia, Gattuso resta a un passo: le ultime sul nuovo ct e Gravina | CM.IT

