Italia arriva il primo weekend di caldo torrido | sei città da bollino rosso come fronteggiare l’emergenza

salute, soprattutto per le persone più vulnerabili. Per affrontare al meglio questa ondata di calore, è fondamentale adottare alcuni semplici accorgimenti: idratarsi frequentemente, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde e indossare abiti leggeri e coprenti. Prepararsi adeguatamente permette di vivere un weekend estivo in tutta sicurezza e serenità, sfruttando il clima caldo senza rischi per la salute.

Il primo fine settimana di caldo torrido dell'estate è alle porte. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, che monitora le ondate di calore durante tutta la stagione estiva, sabato 14 giugno si prevedono temperature elevate in diverse aree del Paese, tanto da far scattare l'allerta massima in alcune città. Saranno sei le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello più alto di allerta che indica condizioni di rischio per la salute non solo per le fasce più fragili, ma per tutta la popolazione. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Perugia, Rieti, Roma e Frosinone. Altre cinque città riceveranno il bollino arancione, che segnala un livello di rischio intermedio: Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino.

