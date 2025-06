Italia alla ricerca del ct | Gattuso è avanti con Buffon-Bonucci Ma c' è pure Tedesco

L’Italia si prepara a scegliere il nuovo capitano della nazionale, tra un “blocco” di simboli come Buffon e Bonucci o un tecnico con esperienza internazionale. Gravina valuta attentamente due strade, considerando anche nomi come Benitez, Mancini e Mourinho. La sfida è aperta: quale strada porterà gli azzurri al successo? Solo il tempo svelerà la decisione finale, ma l’attesa cresce in vista di una rinascita che potrebbe cambiare le sorti del calcio italiano.

Gravina valuta due strade: un “blocco” con i simboli della maglia azzurra oppure un tecnico d’esperienza. In lista anche Benitez, Mancini e Mourinho. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, alla ricerca del ct: Gattuso è avanti con Buffon-Bonucci. Ma c'è pure Tedesco

Giovedì 12 giugno potrebbe essere la giornata decisiva per il futuro della Nazionale. Gennaro Gattuso dovrebbe incontrare il presidente FIGC Gabriele Gravina. La candidatura di Gattuso sarebbe sostenuta anche da Buffon, capo delegazione dell’Italia. Vai su Facebook

