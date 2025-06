Istat occupazione al 62,7 per cento | 141 mila unità in più nel primo trimestre 2025

Il primo trimestre 2025 si apre con segnali di crescita occupazionale, secondo i dati dell’ISTAT. Sono 141 mila i posti di lavoro in più rispetto alla fine del 2024, trainati da un aumento di dipendenti a tempo indeterminato e lavoratori indipendenti. Tuttavia, l’aumento dei disoccupati, con 16 mila persone in cerca di lavoro in più, evidenzia un quadro complesso e dinamico. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo per un mercato del lavoro in evoluzione?

Sono 141 mila gli occupati in più nel primo trimestre 2025 rispetto al quarto del 2024. Lo ha certificato l’Istat, che ha spiegato come l’aumento sia dovuto alla crescita dei dipendenti a tempo indeterminato, 143 mila in più, e degli indipendenti (+18 mila), che hanno compensato il calo dei 20 mila lavoratori a termine in meno. Ad aumentare è stato, però, anche il numero dei disoccupati, con una crescita dell’1 per cento in tre mesi (16 mila persone). E quindi sono stati gli inattivi a diminuire sensibilmente: si parla di 157 mila persone tra i 15 e i 64 anni in meno in questa categoria. In totale il tasso di occupazione è salito al 62,7 per cento: è il livello più alto mai registrato dal 2004 a oggi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Istat, occupazione al 62,7 per cento: 141 mila unità in più nel primo trimestre 2025

