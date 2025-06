Israele si allea con i clan della Striscia perché non sa più come sconfiggere Hamas

La complessità della situazione in Israele si fa sempre più evidente, tra alleanze inedite e strategie rischiose. In un contesto di grande tensione, il paese sembra dover ricorrere a patti poco ortodossi per affrontare Hamas e garantire la sicurezza. La sfida di trovare soluzioni efficaci si scontra con le delicate alleanze che, come si scopre oggi, possono ingarbugliare ulteriormente il quadro politico e militare. Una realtà che mette in discussione i confini tra legalità e necessità.

Il Jerusalem Post riporta in questi giorni lo sconcerto dell’opinione pubblica israeliana di fronte all’accusa di Avigdor Libermann a Benjamin Netanyhau di avere stretto un’alleanza a Refah con il clan beduino Tarabin, comandato da Yasser Abu Shabab, un criminale notorio implicato in mille traffici e sospetto di affiliazione all’Isis. Un’alleanza scabrosa, finalizzata al contrasto ad Hamas, e replicata altrove nella Striscia con altri clan. La specialità del clan Tarabin è il contrabbando di armi e di un po’ di tutto con l’Egitto, da qui i rapporti con l’Isis, ben impiantato al di là della frontiera tra i beduini in tutta la zona di al Arish. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Israele si allea con i clan della Striscia perché non sa più come sconfiggere Hamas

