Israele | respinto disegno di legge per scioglimento della Knesset

Il futuro politico di Israele si tinge di incertezza mentre la Knesset respinge il disegno di legge dell'opposizione che avrebbe potuto portare a elezioni anticipate. Con un voto di 61 contro 53, il parlamento ha scelto di mantenere la sua attuale composizione, sottolineando le tensioni e le divisioni interne sul tema delicato della coscrizione obbligatoria. In un contesto così complesso, le sfide politiche e sociali continuano a plasmare il destino della nazione.

Il parlamento israeliano ha respinto di misura un disegno di legge dell'opposizione volto a scioglierlo, e che avrebbe potuto portare a elezioni anticipate. In totale, 61 dei 120 membri della Knesset hanno votato contro il disegno di legge e 53 a favore in lettura preliminare. Tutti i partiti di opposizione avevano presentato il disegno di legge, mentre la maggioranza appariva divisa sulla spinosa questione della coscrizione obbligatoria, cio√® dell'iscrizione alle liste per la chiamata al servizio militare, degli ebrei ultraortodossi. Per decenni, questi ultimi hanno goduto di un'esenzione sempre pi√Ļ impopolare nella societ√† israeliana, soprattutto da quando il Paese √® in guerra con Hamas (7 ottobre 2023). 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Israele: respinto disegno di legge per scioglimento della Knesset

