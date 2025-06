Israele pronto ad attaccare l’Iran Usa in allerta | via personale da ambasciate

Tensioni crescenti nell'area mediorientale: Israele sarebbe pronto a lanciare un attacco contro l'Iran, mentre gli Stati Uniti sono in stato di massima allerta. Le notizie provenienti da fonti affidabili dipingono uno scenario di possibile escalation che potrebbe avere ripercussioni anche sui siti americani nel vicino Iraq. La delicatezza della situazione richiede attenzione e monitoraggio costante, poiché il rischio di conflitto si fa sempre più concreto.

(Adnkronos) – Funzionari americani sono stati informati del fatto che Israele è pronto a lanciare un'operazione contro l'Iran. Lo riporta CbsNews citando diverse fonti. Secondo l'emittente inoltre, gli Stati Uniti temono che Teheran potrebbe effettuare ritorsioni su alcuni siti americani nel vicino Iraq, e questo è uno dei motivi per cui ad un certo numero . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: israele - pronto - iran - attaccare

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Secondo alcuni giornalisti statunitensi sembra che Israele sia pronta a attaccare le basi nucleari dell’Iran. Vai su X

YEMEN, HOUTHI: "PRONTI A UNA ULTERIORE ESCALATION CON ISRAELE" Il "ministro della Difesa" Houthi, Mohamed Nasser al-Atifi, afferma che il gruppo terrorista yemenita foraggiato dall'Iran è “pronto a un'ulteriore escalation” contro Israele a sostegno Vai su Facebook

Israele pronto ad attaccare l'Iran, Usa in allerta: via il personale dal Medio Oriente; 'Israele pronto ad attaccare l'Iran', Usa evacuano personale dal Medioriente; Gli Usa evacuano il personale delle ambasciate in Iraq, Bahrein e Kuwait. Media: Israele pronto ad attaccare l'Iran.

Israele "pronto ad attaccare l'Iran". Ordine Usa: evacuare il personale dalle ambasciate Segnala iltempo.it: Israele sta valutando la possibilità di intraprendere un'azione militare contro l'Iran nei prossimi giorni, molto probabilmente senza ...