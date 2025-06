Israele pronto ad attaccare l’Iran | Stati Uniti evacuano personale diplomatico

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a un’operazione militare contro l’Iran, mentre gli Stati Uniti evacuano il personale diplomatico. La regione si trova sull’orlo di un’escalation senza precedenti, con rischi di ritorsioni che preoccupano la comunità internazionale. In questo scenario di crisi, le decisioni assunte potrebbero cambiare gli equilibri geopolitici. Restate aggiornati su DayItalianews per non perdere gli sviluppi di questa delicata situazione.

Allerta massima in Medio Oriente: Israele pianifica un'operazione contro Teheran. Secondo quanto riportato da CBS News, Israele sarebbe sul punto di lanciare un'operazione militare contro l'Iran. La notizia arriva da diverse fonti informate e sta provocando un'immediata escalation della tensione nell'intera regione. Preoccupazioni americane: rischio ritorsioni iraniane. Le autorità statunitensi sono state informate della concreta possibilità di attacchi di ritorsione da parte dell'Iran, in particolare contro obiettivi americani presenti in Iraq. Di conseguenza, nella giornata di ieri, il Dipartimento di Stato ha ordinato l'evacuazione dei funzionari non essenziali dall'Iraq, citando le "crescenti tensioni regionali" come motivazione principale.

