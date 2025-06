Israele pronto ad attaccare l’Iran | evacuate le ambasciate di Bahrain e Kuwait

Una tensione crescente scuote il Medio Oriente: Israele sarebbe pronto a lanciare un attacco contro l’Iran, con evacuazioni di emergenza di ambasciate e personale diplomatico in Bahrain, Kuwait e Iraq. Questa notizia, fonte di allerta globale, mette in discussione la stabilità regionale e preoccupa gli Stati Uniti, che si preparano a possibili escalation. La situazione rimane estremamente volatile, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Una notizia che ha messo in allerta gli Stati Uniti e tutto il Medio Oriente: Israele è pronto ad attaccare l'Iran. La notizia pare essere certa anche perché il dipartimento di Stato ha autorizzato l'evacuazione di parte del personale in Iraq. Nel frattempo il Pentagono ha dato il via libera alla partenza dei familiari dei militari in tutto il Medio Oriente. Inoltre, sono state evacuate anche le ambasciate di Bahrain e Kuwait. La notizia è del Washington Post. Israele pronto ad attaccare l'Iran. Le misure precauzionali di sicurezza non sono un caso, soprattutto da parte degli USA. Trump si è infatti reso conto che potrebbe essere più difficile del previsto raggiungere un accordo con l'Iran, temendo per questo riscontri militari (e nucleari).

