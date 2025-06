Israele pronto a lanciare operazione contro l’Iran Usa in allerta | via personale da ambasciate

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con fonti affidabili che segnalano la prontezza di Israele a lanciare un'operazione militare contro Teheran. Gli Stati Uniti, in allerta, hanno disposto il personale delle ambasciate per garantire la sicurezza, temendo possibili ritorsioni iraniane in Iraq. La situazione rimane critica, mentre il mondo osserva con apprensione gli sviluppi di questa ormai vicina crisi. Resta aggiornato per scoprire come evolverĂ questa delicata partita geopolitica.

(Adnkronos) – Funzionari americani sono stati informati del fatto che Israele è pronto a lanciare un'operazione contro l'Iran. Lo riporta CbsNews citando diverse fonti. Secondo l'emittente inoltre, gli Stati Uniti temono che Teheran potrebbe effettuare ritorsioni su alcuni siti americani nel vicino Iraq, e questo è uno dei motivi per cui ad un certo numero .

