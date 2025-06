Israele pronto a colpire l’Iran Trump prova a stoppare Netanyahu | Non fatelo ora Teheran | Avanti col programma nucleare

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele sembra pronto a lanciare un’azione militare preventiva contro l’Iran, per fermare il suo avanzato programma nucleare. Le recenti mosse di Washington, con il ritiro dei diplomatici e delle famiglie dei militari, fanno pensare che si stia avvicinando un confronto di proporzioni decisive. La regione si trova sull’orlo di una crisi senza precedenti, mentre l’incertezza cresce e le tensioni si intensificano.

Israele sarebbe pronto a lanciare un’ operazione militare preventiva contro l’Iran per colpire il suo programma di arricchimento nucleare. Lo hanno svelato fonti dell’intelligence americana, e nelle scorse ore proprio per questo il governo Usa ha disposto il ritiro di tutti i diplomatici americani dall’Iraq, e autorizzato la partenza su base volontaria delle famiglie dei militari di stanza nel Medio Oriente. A indicare che qualcosa di grosso era dato per imminente anche un dato empirico notato da qualcuno a Washington: un picco di chiamate fuori dal normale alle pizzerie distribuite attorno al Pentagono e alla Casa Bianca nella serata di mercoledì 11 giugno. 🔗 Leggi su Open.online

