Israele pronto a colpire l’Iran Trump mette in allerta tutto il Medio Oriente | l’indizio delle pizze e la minaccia di un’arma simile a quella nucleare

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a una possibile offensiva contro l’Iran, mentre il mondo osserva con apprensione. Le strane chiamate alle pizzerie vicino al Pentagono e alla Casa Bianca sembrano essere un campanello d’allarme, preludio di eventi che potrebbero cambiare gli equilibri regionali. La minaccia di armi simili a quelle nucleari fa tremare le diplomazie internazionali, lasciando tutti in attesa di sviluppi imminenti. La situazione resta delicata e imprevedibile, con il destino di molte nazioni appeso a un filo.

Le pizzerie distribuite attorno al Pentagono e alla Casa Bianca già nella serata di ieri, mercoledì 11 giugno, avevano registrato un picco di chiamate fuori dal normale. Un segnale, secondo molti esperti di intelligence, che qualcosa di grosso era imminente. Fonti interne agli Stati Uniti hanno poi confermato: Israele sta per lanciare una violenta operazione militare contro l’Iran. In realtà già poche ore fa, mentre le cornette del Pentagono fissavano ordini su ordini per pizze di ogni gusto, gli Stati Uniti avevano disposto il ritiro di tutti i diplomatici americani dall’Iraq. E avevano autorizzato per la prima volta la partenza su base volontaria delle famiglie dei militari a stelle e strisce di stanza nel Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online

