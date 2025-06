Israele pronto a colpire l' Iran Trump | Medio Oriente pericoloso trasferito il personale delle ambasciate

In un clima di crescente tensione nel Medio Oriente, Israele si prepara a un possibile attacco contro l’Iran, anche senza il supporto degli Stati Uniti. Mentre Donald Trump dialoga con Teheran per una soluzione diplomatica, le decisioni sul campo potrebbero cambiare gli equilibri della regione. Con il personale delle ambasciate trasferito e le tensioni alle stelle, il futuro del Medio Oriente si fa ancora più incerto e pericoloso.

Israele sta valutando la possibilità di intraprendere un’azione militare contro l’Iran - molto probabilmente senza il supporto degli Stati Uniti - nei prossimi giorni, nonostante il presidente Donald Trump sia in trattative avanzate con Teheran per un accordo diplomatico volto a limitare il suo programma nucleare. Secondo cinque fonti citate dalla Nbc, Israele sta prendendo sempre più seriamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele pronto a colpire l'Iran. Trump: "Medio Oriente pericoloso", trasferito il personale delle ambasciate

In questa notizia si parla di: israele - iran - trump - pronto

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Trump: presidente siriano pronto a rapporti con Israele. Usa cercano accordo con Iran https://ilsole24ore.com/art/in-corso-riad-l-incontro-trump-e-presidente-siriano-AHBEyhk?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1 Vai su X

A Israele non basta la distruzione della Striscia, è pronto anche l’attacco all’Iran Michele Giorgio Il Manifesto 22.05.2025 Non è chiaro se sia stata presa una decisione definitiva, eppure va considerata molto seriamente la rivelazione che funzionari statunitensi Vai su Facebook

'Israele pronto ad attaccare l'Iran', Usa evacuano personale dal Medioriente; Cbs: «Israele pronto a lanciare operazione in Iran». Usa: via personale da ambasciate Iraq, Bahrein e Kuwait; Israele, operazione militare in Iran e contrattacco immediato | .it.

Cbs: Israele pronto a lanciare operazione in Iran. Trump: «Medio Oriente a rischio, evacuato il personale Usa» Scrive ilmessaggero.it: Gli Stati Uniti stanno riducendo il personale della loro ambasciata in Iraq per motivi di sicurezza.