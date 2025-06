Israele prepara attacco all' Iran Teheran | Pronti a reagire | La mossa di Trump | Via il personale americano da tutto il medioriente

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a un possibile attacco contro l'Iran, mentre Teheran si dichiara pronto a reagire. Le recenti indiscrezioni parlano di una mossa annunciata da Trump e di un ritiro del personale americano dalla regione. I media statunitensi indicano che i siti nucleari iraniani potrebbero essere nel mirino, alimentando timori di un'escalation che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici. La situazione è in costante evoluzione e mette il mondo in allerta.

I media americani dicono che saranno presi di mira i siti nucleari. L'Iran conferma l'indiscrezione: "Ci ha avvisati un Paese amico".

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

