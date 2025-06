Israele operazione militare in Iran e contrattacco immediato

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a un’operazione militare in Iran, mentre negli Stati Uniti cresce l’ansia di un’escalation. La minaccia di uno scontro aperto si fa sempre più concreta, con ripercussioni che potrebbero scuotere l’intera regione. In un clima di crescente incertezza, le mosse diplomatiche e militari si intrecciano in un equilibrio fragile, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le prossime mosse in questo scenario ad alta tensione.

Israele è pronto a lanciare un'operazione in Iran. Lo riportano oggi diversi media americani, spiegando che proprio la preoccupazione per un possibile attacco israeliano e il timore di ritorsioni da parte di Teheran hanno spinto l'amministrazione Trump a ritirare i diplomatici dall' Iraq e ad autorizzare la partenza volontaria dei familiari dei militari presenti in Medio Oriente. Funzionari Usa hanno tuttavia confermato la missione in Oman, domenica prossima, dell'inviato speciale Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, per il sesto round di negoziati tra Washington e Teheran sul programma nucleare iraniano.

