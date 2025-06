Israele martella la Striscia di Gaza e si prepara ad attaccare l’Iran Trump rassegnato ordina il ritiro dei cittadini statunitensi dal Medio Oriente

La regione mediorientale si trova ancora una volta sull'orlo di una crisi senza precedenti, tra violenze a Gaza e il timore di un attacco alle installazioni nucleari iraniane. Mentre Israele intensifica le operazioni militari e Trump ordina il ritiro dei cittadini statunitensi, il rischio di escalation globale cresce, lasciando il mondo in ansia per un possibile nuovo capitolo di guerra. La domanda che rimane è: quali sono le prossime mosse e le ripercussioni di questa delicata situazione?

Da un lato, la guerra nella Striscia di Gaza che – complice il perdurante stallo nei negoziati di pace – continua a seminare morte e distruzione; dall’altro, le indiscrezioni secondo cui Israele sarebbe pronto a sferrare un duro attacco alle strutture del programma nucleare iraniano. Dopo quasi due anni di conflitto, il Medio Oriente continua a bruciare tra minacce, contro-minacce e quella che appare come una possibile – quanto probabile – escalation del conflitto dagli esiti imprevedibili. . 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Israele martella la Striscia di Gaza e si prepara ad attaccare l’Iran. Trump rassegnato ordina il ritiro dei cittadini statunitensi dal Medio Oriente

Israele, prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza - Israele ha avviato la nuova offensiva nella Striscia di Gaza, denominata 'Carri di Gedeone'. L'esercito, come riportato da 'The Times Of Israel', ha iniziato attacchi estesi e mobilitato diverse forze per raggiungere obiettivi strategici, intensificando così il conflitto nella regione.

