Israele | la Knesset non riesce ad approvare la proposta di legge dell’opposizione per le elezioni anticipate

In un clima di crescente tensione politica, la Knesset israeliana si trova bloccata nel tentativo di approvare la proposta di legge dell’opposizione per le elezioni anticipate. L’obiettivo era destabilizzare il governo e costringere il premier Netanyahu a lasciare il potere, contando sull’alleanza con i partiti ultra-ortodossi. La mancanza di consenso porta a un'incertezza crescente sul futuro governativo di Israele, lasciando la nazione in uno stato di suspence e attesa.

In Israele, la Knesset non riesce ad approvare la proposta di legge dell'opposizione per le elezioni anticipate. L'opposizione sperava di far cadere il governo cercando di radunare i partiti ultra-ortodossi alleati del primo ministro Netanyahu, che avevano minacciato di abbandonarlo.

