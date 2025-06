Israele | Knesset respinge disegno di legge per scioglimento Netanyahu salvo

L'aula della Knesset ha deciso di mantenere in vita il governo di Netanyahu, respingendo il disegno di legge dell'opposizione che avrebbe potuto portare a elezioni anticipate. Con 61 voti contrari e 53 favorevoli, il Parlamento israeliano si conferma come protagonista di un delicato equilibrio politico. Ora, dopo questo fallimento, le sorti del governo e della stabilitĂ politica nel Paese restano appese a un filo, aprendo scenari ancora incerti e complessi.

Il parlamento israeliano ( Knesset ) ha respinto di misura il disegno di legge dell'opposizione volto a scioglierlo, e che avrebbe potuto portare a elezioni anticipate, salvando così il governo di Benyamin Netanyahu e la sua coalizione di destra. In totale, 61 dei 120 membri della Knesset hanno votato contro e 53 a favore in lettura preliminare del disegno di legge, presentato da tutti i partiti di opposizione. Ora, dopo questo fallimento, l'opposizione dovrĂ attendere sei mesi, per legge, per tentare nuovamente di sciogliere la Knesset. La maggioranza appariva divisa sulla spinosa questione della coscrizione obbligatoria, cioè dell'iscrizione alle liste per la chiamata al servizio militare, degli ebrei ultraortodossi.

