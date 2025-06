Israele ha recuperato i corpi di altri due ostaggi rapiti e uccisi il 7 ottobre

In un nuovo e doloroso capitolo della crisi in Medio Oriente, Israele ha recuperato i corpi di due ostaggi rapiti e uccisi il 7 ottobre. Le Forze di Difesa Israeliane hanno scoperto i corpi a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, confermando la tragica perdita di vite umane e intensificando la tensione in una regione già segnate da conflitti. La vicenda continua a evolversi, lasciando interrogativi e un senso di inquietudine per il futuro.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato il ritrovamento a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dei corpi di due ostaggi israeliani rapiti durante l’attacco del 7 ottobre 2023 contro il kibbutz di Nir Oz. Uno è stato identificato come Yair Yaakov; l’identità del secondo non è stata resa pubblica, ma la famiglia è stata informata. Secondo il portavoce militare israeliano, entrambi sarebbero stati uccisi già nel corso del primo giorno dell’assalto, non da Hamas ma da miliziani della Jihad Islamica Palestinese, gruppo armato distinto ma alleato del movimento islamista, anch’esso attivo nella Striscia e coinvolto nell’offensiva congiunta contro Israele. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Israele ha recuperato i corpi di altri due ostaggi rapiti (e uccisi) il 7 ottobre

