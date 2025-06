Israele è pronto ad attaccare l' Iran

Tensioni crescenti nel Medio Oriente: alle 10.30, Israele si prepara a lanciare un’operazione contro l’Iran, secondo fonti statunitensi come il New York Times e la CBS News. L’accelerazione delle azioni militari e il timore di ritorsioni contro interessi americani alimentano i timori di una escalation. La situazione rimane delicata, con Washington che raccomanda ai propri cittadini di evacuare la regione, mentre le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro di questa crisi.

10.30 Israele è pronto a lanciare un'operazione contro l'Iran. Lo riferiscono molti media Usa, tra cui il New York Times e la Cbs News. L'accelerazione dell'azione israeliana e il timore di ritorsioni contro interessi americani in Medio Oriente sarebbero alla base del consiglio di Washington ai propri cittadini e ai diplomatici di lasciare l'Iraq e altri Paesi del Medio Oriente. Anche il Pentagono ha invitato i familiari dei militari di abbandonare le proprie sedi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: israele - pronto - iran - attaccare

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele "pronto ad attaccare l'#Iran". Ordine #Usa: evacuare il personale dalle #ambasciate #12giugno #iltempoquotidiano #Israele https://iltempo.it/esteri/2025/06/12/news/israele-pronto-attaccare-iran-allarme-usa-ambasciate-che-succede-42950813/… Vai su X

A Israele non basta la distruzione della Striscia, è pronto anche l’attacco all’Iran Michele Giorgio Il Manifesto 22.05.2025 Non è chiaro se sia stata presa una decisione definitiva, eppure va considerata molto seriamente la rivelazione che funzionari statunitensi Vai su Facebook

Media, Israele pronto a colpire l'Iran. Gli Usa evacuano personale dal Medio Oriente - Iran: informati da un paese amico del possibile attacco israeliano; Israele pronto ad attaccare l'Iran, Usa in allerta: via il personale dal Medio Oriente; Media Usa, Israele è pronto ad attaccare l'Iran.

Media Usa, Israele è pronto ad attaccare l'Iran Riporta ansa.it: Respinto il disegno di legge che avrebbe portato a nuove elezioni (ANSA) ...