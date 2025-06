Israele è pronto ad attacare l' Iran

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: alle 10:30, fonti americane riferiscono che Israele sarebbe pronto a lanciare un attacco contro l’Iran. Questa possibile escalation ha già innescato allerte e evacuazioni, con Washington che consiglia ai propri cittadini di lasciare la regione per evitare conseguenze imprevedibili. La situazione rimane critica, e il mondo osserva con apprensione cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni. Restate sintonizzati, perché gli sviluppi sono imminenti e potenzialmente decisivi per la stabilità globale.

10.30 Israele è pronto a lanciare un'operazione contro l'Iran. Lo riferiscono molti media Usa, tra cui il New Yprk Timese e la Cbs News. L'accelerazione dell'azione israeliana e il timore di ritorsioni contro interessi americani in Medio Oriente sarebbero alla base del consiglio di Washington ai propri cittadini e ai dipolmatici di lasciare l'Iraq e altri Paesi del Medio Oriente. Anche il Pentagono ha invitato i familiari dei militari di abbandonare le proprie sedi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: israele - pronto - iran - attacare

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Media Usa, Israele è pronto ad attaccare l'Iran; Israele pronto ad attaccare l'Iran, Usa in allerta: via il personale dal Medio Oriente; 'Israele pronto ad attaccare l'Iran', Usa evacuano personale dal Medioriente.

Media Usa, Israele è pronto ad attaccare l'Iran Come scrive ansa.it: Respinto il disegno di legge che avrebbe portato a nuove elezioni (ANSA) ...