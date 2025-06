Isola del Giglio arrivano gli ultimi fondi per la riqualificazione dopo l’incidente della Costa Concordia

L’Isola del Giglio si prepara a un nuovo capitolo di rinascita grazie agli ultimi fondi destinati alla riqualificazione post-incidente della Costa Concordia. Con uno stanziamento di 65mila euro, la Regione Toscana rafforza il supporto al Comune, avvicinando l’isola a completare le opere di ripristino necessarie. La collaborazione tra istituzioni dimostra che, guardando al futuro, l’impegno per la tutela e lo sviluppo dell’isola è più forte che mai, contribuendo a restituire a Giglio il suo splendore.

ISOLA DEL GIGLIO – Con uno stanziamento di 65mila euro la Regione Toscana sosterrà il Comune di Isola del Giglio nel completamento delle opere previste nell’accordo tra Regione e Comune stipulato dopo il tragico incidente della Costa Concordia. Per la conclusione degli interventi è previsto un fabbisogno di 98mila euro, dei quali 33mila cofinanziati da Isola del Giglio. La Regione con lo stanziamento di 65mila euro deliberato nell’ultima seduta di giunta ha cosi messo a disposizione tutto l’importo necessario, secondo quanto previsto nella legge regionale 252023. Si ricorda che la giunta regionale ha erogato in totale al Comune di Isola del Giglio u n contributo straordinario di euro 300mila, cioè quanto riconosciuto alla Regione Toscana come parte civile a titolo di risarcimento danni nel procedimento penale per l’incidente della Costa Concordia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it