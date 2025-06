Isola dei Famosi | Omar Fantini manda in nomination Mirko Frezza per strategia ma lui si sente tradito

Dopo la sesta puntata de L'Isola dei Famosi, il Mediterraneo si infiamma tra tradimenti e alleanze! Omar Fantini sorprende tutti mandando in nomination Mirko Frezza per strategia, lasciandolo profondamente ferito: "Ha preferito lei a me". La tensione cresce e i giochi di potere si fanno sempre più intricati, creando un clima di suspense che cattura l'attenzione di tutti. Ma come reagirà Mirko a questa delusione?

Dopo la sesta puntata de L'Isola dei Famosi, Mirko si è mostrato particolarmente deluso dalla scelta di Ormar di mandarlo in nomination e salvare Loredana: "Ha preferito lei a me".

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Mario Adinolfi e Mirko Frezza protagonisti di una prova estrema a L’Isola dei Famosi: per salvarsi dal televoto (e mangiare una bistecca) hanno dovuto accettare un tatuaggio e una rasatura totale. Ecco cosa è successo. Vai su Facebook

Patrizia vorrebbe vedere Mirko in nomination. #Isola Vai su X

L’isola dei famosi: Mirko Frezza deluso dalla scelta di Omar Fantini, tensioni tra i naufraghi Si legge su ecodelcinema.com: Tuttavia, la decisione di non salvare Mirko Frezza ha colto di sorpresa sia l’attore ...