Isola dei Famosi | nominati eliminati e l’assurda prova ricompensa

L’Isola dei Famosi 2025 si avvia verso un finale amaro, con una sesta puntata che ha messo in evidenza i limiti di un’edizione priva di idee brillanti e di un cast all’altezza. Tra nominati, eliminati e incredibili prove ricompensa, il survival game di Canale 5 continua a deludere, lasciando i fan sempre più desiderosi di scoprire come si concluderà questa stagione. Ma cosa riserverà il gran finale? Restate con noi per scoprirlo!

Una sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2025, quella andata in onda mercoledì 11 giugno, che ha mostrato tutti i limiti di un'edizione costruita con poche idee e un cast del tutto non all'altezza. Il surviving game di Canale 5 condotto da Veronica Gentili con l'opinionista Simona Ventura e l'inviato Pierpaolo Pretelli continua a zoppicare ed è proprio per questo motivo che la chiusura anticipata - finale il 2 luglio, mentre da lunedì 16 giugno le puntate settimanali saranno due - sembra ormai certa. Durante la puntata di mercoledì 11 giugno non sono mancate le polemiche, nuovi eliminati, nomination e una prova ricompensa alquanto discussa e discutibile.

