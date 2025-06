Isola dei famosi Mario Adinolfi si rasa i capelli a zero poi si scontra con Teresanna

L’Isola dei Famosi si infiamma: Mario Adinolfi, deciso a dimostrare il suo carattere, si rasa i capelli a zero per la carne, scatenando una dura reazione di Teresanna in diretta. Ma le emozioni non finiscono qui: durante la puntata, una proposta allettante di Veronica Gentili mette alla prova il suo desiderio di sopravvivenza e dignità. Scopriamo cosa ha deciso di fare e come si sono svolti i momenti più intensi della serata.

Mario Adinolfi si fa rasare i capelli all'Isola dei famosi per la carne, Teresanna lo attacca in diretta. Ieri sera durante la nuova puntata dell' Isola dei famosi Mario Adinolfi ha ricevuto una proposta da parte di Veronica Gentili alla quale non è riuscito a dire di no. Durante la diretta la conduttrice gli ha detto che avrebbe potuto mangiare una gustosa bistecca se avesse accettato di fare una prova. Queste le sue parole: "Per liberarti dalla nomination e mangiare la bisteccona lì di fronte dovrai raderti a zero ", lui ha accettato senza alcuna esitazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi) Poco dopo si è scontrato con Teresanna Pugliese, lei durante il momento delle nomination ha fatto il suo nome dicendo: "Ritorno alle origini, c'è un feroce processo all'intenzione da parte sua.

