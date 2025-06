Isola dei Famosi Mario Adinolfi si fa rasare i capelli per mangiare una bistecca VIDEO

Mario Adinolfi cede alla prova de L’Isola dei Famosi, facendosi rasare i capelli in cambio di una bistecca. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, Mario Adinolfi si fa rasare i capelli per mangiare una bistecca (VIDEO)

In questa notizia si parla di: isola - famosi - mario - adinolfi

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Mario Adinolfi sta affrontando l'Isola dei Famosi con determinazione andando incontro alle sfide personali legate al suo passato. La sua esperienza rappresenta un messaggio di speranza e resilienza per chiunque affronti difficoltà nella vita. La trasformazione Vai su Facebook

Mario Adinolfi trasformato all’#IsolaDeiFamosi: “Risultato agghiacciante” Vai su X

Mario Adinolfi trasformato all’Isola dei Famosi, via barba e capelli: “Risultato agghiacciante”; Isola dei Famosi 2025, le pagelle dell'11 giugno: Loredana teatrale (5), Cristina gelida (4) Mario Adinolfi ra; L'isola dei famosi, Mario Adinolfi shock: si rasa a zero per un pezzo di carne alla griglia.

Isola dei famosi, Mario Adinolfi e Mirko Frezza si rasano i capelli per una bistecca Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.