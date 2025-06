Isola dei Famosi Loredana Cannata spiazzata da Cristina Plevani | duro confronto in diretta

L’Isola dei Famosi ha appena vissuto un momento intenso: Cristina Plevani, con una nomination a sorpresa, ha lasciato senza parole Loredana Cannata. La showgirl si è lasciata andare a un chiarimento spontaneo, rivelando di aver frainteso il suo rapporto con l’amica. Un confronto diretto che ha acceso la discussione e che promette altri colpi di scena: scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate.

L'ultima nomination di Cristina Plevani a L'Isola dei Famosi ha destabilizzato e profondamente deluso Loredana Cannata, che ha chiarito la sua posizione in diretta: "Avevo frainteso quello che pensavo che fosse un rapporto di amicizia".

