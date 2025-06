Isola dei Famosi le pagelle dell’11 giugno | Plevani contro Cannata 5 Veronica Gentili naïf 8

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi, trasmessa l’11 giugno 2025, ha regalato emozioni e sorprese, tra prove estenuanti e scelte sorprendenti. Dalla sofferta eliminazione di Jasmin Salvati alla nomination collettiva, ogni concorrente ha messo alla prova la propria resistenza. Tra risate, sfide e momenti intensi, la serata ha confermato quanto questa edizione sia ricca di colpi di scena. Ma cosa ci riserverà il prossimo episodio? Scopriamolo insieme!

La sesta puntata dell'I sola dei Famosi, andata in onda l'11 giugno 2025, è stata quella delle prove: dopo il risultato della nomination al femminile – è uscita Jasmin Salvati – è stato il momento della nomination "corale", a cui molti si sono sottratti partecipando ad alcune prove. E se Adinolfi si è rasato a zero, Mirko Frezza si è fatto un tatuaggio. Una puntata in cui ha convinto la conduttrice "naïf" Veronica Gentili, ma è servita anche a mostrare la vera anima dei naufraghi. Come il "chiarimento", per così dire, tra Cristina Plevani e Loredana Cannata. Le nostre pagelle.