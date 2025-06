Isola Dei Famosi | Il Taglio Shock Di Adinolfi Per Una Bistecca!

L’Isola dei Famosi si trasforma in un palcoscenico di sacrifici estremo, e Mario Adinolfi ha acceso i riflettori con un gesto sorprendente. Capelli rasati, barba scomparsa e una bistecca in palio: fino a dove si spinge il desiderio di sopravvivere? La sfida tra naufraghi si fa sempre più dura e spettacolare, lasciando tutti con il fiato sospeso. E se per mangiare una bistecca dovessi rinunciare ai capelli? Scopriamolo insieme!

Capelli rasati, barba sparita e una bistecca in palio: scopri il gesto estremo di Adinolfi all’Isola dei Famosi! E se per mangiare una bistecca dovessi rinunciare ai capelli? All’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi l’ha fatto davvero. Durante l’ultima puntata, i naufraghi sono stati messi davanti a scelte drastiche. In palio: evitare la nomination e guadagnarsi un premio succulento. Il meccanismo era semplice ma spietato: superi la prova, ti salvi. Fallisci, vai al televoto flash. Cristina Plevani e Loredana Cannata si sono ritrovate a pagaiare da un’isola all’altra su un traballante cayuco. Omar Fantini ha sfidato un colosso honduregno in una prova di resistenza. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Isola Dei Famosi: Il Taglio Shock Di Adinolfi Per Una Bistecca!

In questa notizia si parla di: isola - famosi - adinolfi - bistecca

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

ISOLA DEI FAMOSI - si sottopone a un traumatico taglio di barba e capelli La trasformazione di Mario Adinolfi per non finire in nomination. Il risultato https://fanpa.ge/yZEmk Vai su Facebook

L'Isola dei Famosi, le pagelle: Adinolfi si rapa a zero per una bistecca (5), Plevani ha l'empatia di Attila (8); Isola dei famosi, Mario Adinolfi e Mirko Frezza si rasano i capelli per una bistecca; Mario Adinolfi trasformato all’Isola dei Famosi, via barba e capelli: “Risultato agghiacciante”.

Isola dei famosi, Mario Adinolfi e Mirko Frezza si rasano i capelli per una bistecca Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.