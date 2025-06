Isola dei Famosi 2025 svelati i cachet dei naufraghi | qual è il concorrente più pagato

L'Isola dei Famosi 2025 sta facendo parlare non solo per le sfide e i colpi di scena, ma anche per i cachet dei naufraghi. Quanto vengono pagati i concorrenti più famosi per affrontare l'avventura in Honduras? Secondo le ultime indiscrezioni, il concorrente con il reddito più alto è Mario Adinolfi, lasciando tutti a chiedersi quanto si possa realmente guadagnare partecipando a uno dei reality più seguiti d’Italia. Ma quali sono gli importi esatti? Scopriamolo insieme.

Quando guadagnano i concorrenti dell’ Isola dei Famosi 2025? In questi giorni sono stati svelati i cachet dei naufraghi dello show condotto da Veronica Gentili. Il cachet dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025. Qual è il cachet dei concorrenti dell’ Isola dei Famosi 2025? A rivelarlo è Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi. Secondo alcune indiscrezioni il concorrente che guadagna di più dall’esperienza in Honduras è Mario Adinolfi. Il giornalista e politico è senza dubbio uno fra i concorrenti più discussi del reality condotto da Veronica Gentili. Il suo cachet sarebbe pari a 15mila euro a settimana, la cifra più alta fra i personaggi che hanno scelto di prendere parte all’ Isola dei Famosi 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Isola dei Famosi 2025, svelati i cachet dei naufraghi: qual è il concorrente più pagato

