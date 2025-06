Isola dei Famosi 2025 sondaggio televoto | eliminato 7° puntata

L'Isola dei Famosi 2025 entra nel vivo con il nuovo televoto e il nostro sondaggio dedicato! Chi tra i naufraghi sarà eliminato nella settima puntata, in programma la prossima settimana? Ricordate, il pubblico ha il potere di salvare i concorrenti solo tramite SMS, mentre chi perde ha una seconda chance sulla misteriosa Ultima Spiaggia. Restate sintonizzati: ogni voto può fare la differenza e cambiare le sorti del reality!

Nuovo televoto de L’Isola dei Famosi 2025, per cui abbiamo aperto un sondaggio. Chi sarà eliminato nella settima puntata che andrà in onda settimana prossima? Va precisato che il pubblico deve votare, solo tramite SMS, chi salvare. Inoltre, il naufrago che perde al televoto ha una seconda possibilità. Infatti, i concorrenti che perdono possono restare sull’Ultima Spiaggia per giocarsi l’altra opportunità di rientrare in gioco, in gran segreto. Ma chi sarà eliminato, anche se non definitivamente, tra Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Mirko Frezza? Ricordiamo che la settima puntata andrà in onda lunedì 16 giugno 2025. 🔗 Leggi su Latuafonte.com