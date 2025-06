Irpef e pace fiscale in manovra sentiero stretto nel centrodestra

Il centrodestra si confronta con un percorso strettissimo tra Irpef e pace fiscale, cercando di restringere la platea dei beneficiati, "tagliando fuori i milionari", secondo quanto affermato da un deputato della Lega. Tra dichiarazioni di consenso e difficoltà di mettere a terra le stime, il delicato equilibrio tra esigenze fiscali e equità si gioca tutto in un cammino che richiede attenzione e dialogo. La sfida è complessa, ma fondamentale per il futuro economico del Paese.

AGI - Restringere la platea sulla pace fiscale ("tagliando fuori i milionari", dice un deputato della Lega) introducendo il provvedimento sulla rottamazione in legge di bilancio insieme alla riforma dell'Irpef. A parole nella maggioranza sono tutti d'accordo, ma poi occorrerà ragionare sulle stime e sui numeri. Perché se all'interno del Consiglio federale non solo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha perorato la battaglia della Lega, sostenendo - riferiscono fonti che hanno partecipato all'incontro - che le due riforme possono camminare di pari passo (anzi proprio dalla rottamazione delle cartelle potrebbero arrivare soldi da destinare al taglio delle tasse per il ceto medio, la tesi), in Fratelli d'Italia e in Forza Italia si ribadisce qual è la priorità . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Irpef e pace fiscale in manovra, sentiero (stretto) nel centrodestra

