Ironica inaugurazione del ponte | taglio del nastro… per protesta L’infrastruttura ancora non c’è

In un’ironica cerimonia di inaugurazione, il ponte di via Falcinello diventa il simbolo di un enorme “trabocchetto” amministrativo. I residenti, ormai abituati alle promesse non mantenute, si sono riuniti per chiedere: “Dov’è il ponte?” La protesta, sostenuta da Federica Giorgi e dal Pci, evidenzia con sarcasmo l’ennesimo ritardo che lascia i cittadini ancora in attesa, costretti a convivere con lavori incompiuti e promesse non mantenute.

Satrzana (La Spezia), 12 giugno 2025 – "Dov'è il ponte?". A unirsi alla protesta dei residenti di via Falcinello, viale Alfieri, via Paradiso e via Villefranche, che lo scorso sabato mattina hanno organizzato un sit-in di protesta per il ritardo, di almeno quattro mesi, sulla consegna del ponte di via Falcinello, sono la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Federica Giorgi e la sezione sarzanese del Pci. "I cittadini costretti da nove mesi a convivere con un cantiere fermo e un'opera pubblica non ancora conclusa meritano rispetto, non disagi continui – esordisce l'ex consigliera pentastellata Federica Giorgi - Il ponte sul Calcandola doveva essere pronto per il 7 giugno 2025, come indicato nel cartello di cantiere.

