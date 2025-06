Irlanda del Nord esplode la caccia agli immigrati rumeni dopo un caso di presunto stupro | guerriglia in strada

La tensione in Irlanda del Nord ha raggiunto livelli insostenibili, con proteste e scontri che scuotono Ballymena, una cittadina di appena 31mila abitanti. La scintilla è stata l’arresto di due adolescenti rumeni, accusati di un grave reato, scatenando una vera e propria caccia all’immigrato. È una drammatica escalation che mette in discussione la convivenza e la sicurezza della comunità locale. La questione richiede risposte rapide e responsabili per ricostruire la fiducia e la pace sociale.

La notte tra mercoledì e giovedì è stata la terza di fila teatro di disordini anti-immigrazione in Irlanda del Nord. Il centro di queste proteste è la cittadina di Ballymena, 31mila abitanti, a circa 45 chilometri da Belfast. Gli scontri sono nati sulla scia dell’arresto di due adolescenti di 14 anni di origine rumena. I due erano comparsi in tribunale il 9 giugno per un presunto tentato stupro di una ragazza del posto risalente a due giorni prima ed erano stati interrogati in presenza di un interprete romeno. I disordini sono iniziati lunedì e da allora centinaia di rivoltosi, molti dei quali a volto coperto, hanno invaso le strade di Ballymena e altre città bruciando case e auto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Irlanda del Nord, esplode la caccia agli immigrati rumeni dopo un caso di presunto stupro: guerriglia in strada

In questa notizia si parla di: irlanda - nord - presunto - stupro

