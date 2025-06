irlanda del nord caccia allo straniero per la terza notte di seguito a ballymena assaltato un centro per immigrati

La tensione esplode ancora a Ballymena, in Irlanda del Nord, dove per la terza notte consecutiva si sono verificati scontri tra manifestanti anti-immigrati e forze dell'ordine. La situazione si infiamma in un contesto già segnato da un grave episodio: l’arresto di due adolescenti romeni accusati di stupro. La comunità è divisa e le proteste si estendono alle zone vicine, alimentando un clima di crescente insicurezza e paura. Le conseguenze di questo dramma si fanno sentire ben oltre i confini locali.

Londra, 12 giugno 2025 - E' caccia allo straniero la terza notte di fila a Ballymena, una cittadina dell' Irlanda del Nord. E gli scontri tra manifestanti anti immigrati e polizia si stanno estendendo anche nelle comunità vicine. Tutto è nato dall'arresto martedì di due quattordicenni di origine romena, accusati dello stupro di una ragazza del posto. TOPSHOT - A vehicle is set alight during an anti-immigration demonstration in Ballymena, Northern Ireland, on June 10, 2025. Violence flared for a second night June 10 in the Northern Irish town of Ballymena after "racially motivated" attacks sparked by the arrest of two teenagers accused of the attempted rape of a young girl.