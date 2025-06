Iran Usa ordinano evacuazione personale dall’ambasciata in Iraq | Israele pronto a colpire Teheran senza nostro consenso

In un clima di crescente tensione mediorientale, gli Stati Uniti hanno ordinato l’evacuazione del personale non essenziale dall’ambasciata in Iraq, mentre Israele si prepara a un possibile attacco contro Teheran senza consultare Washington. La situazione si fa sempre più critica, alimentando timori di escalation militare. Ma cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni? Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi di questa delicata crisi internazionale.

