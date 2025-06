Iran | Usa e Israele preparano un’altra grande guerra mediorientale

Le tensioni tra Iran, USA e Israele si intensificano, con segnali di una possibile escalation militare nel Medioriente. Fonti ufficiali statunitensi avvertono di un imminente attacco israeliano all’Iran, mentre Teheran riceve avvertimenti da un "paese amico" della regione. Venti di guerra soffiano forti, portando evacuazioni diplomatiche e restrizioni agli spostamenti. La situazione resta critica e in rapido divenire, lasciando il mondo in allerta.

Israele potrebbe colpire l’Iran “ nei prossimi giorni “. Questa la valutazione di diversi funzionari statunitensi. Inoltre, un alto funzionario iraniano ha dichiarato giovedì mattina che un paese “amico” della regione ha avvisato Teheran di un possibile attacco israeliano. Venti di guerra. Notizie che s’intrecciano l’ evacuazione del personale non essenziale delle sedi diplomatiche Usa in Iraq, Bahrein e Kuwait e le restrizioni agli spostamenti del personale diplomatico americano di stanza in Israele. A ciò si aggiunge “ l’insolito allarme” lanciato del Maritime Trade Operations (UKMTO), un’agenzia britannica per la sicurezza marittima: “L’UKMTO è stato informato dell’aumento delle tensioni nella regione, che potrebbe portare a un’escalation delle attivitĂ militari con un impatto diretto sul traffico marittimo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran: Usa e Israele preparano un’altra grande guerra mediorientale

