Iran | Trump impegnati per soluzione diplomatica

In un momento di crescente tensione globale, Donald Trump riafferma l’impegno degli Stati Uniti per una soluzione diplomatica alla crisi nucleare iraniana. Con parole decise e un invito alla negoziazione, il presidente americano sottolinea l’importanza di un percorso pacifico, ponendo le basi per un futuro in cui Iran possa diventare un grande Paese senza armi nucleari. La strada verso la pace passa ancora una volta attraverso il dialogo e il rispetto reciproco.

Torino, 12 giu. (LaPresse) – “Rimaniamo impegnati a una soluzione diplomatica della questione nucleare iraniana! Ho incaricato tutta la mia Amministrazione di negoziare con l’Iran. Potrebbero diventare un grande Paese, ma prima devono rinunciare completamente all’idea di ottenere un’arma nucleare”. Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Trump, impegnati per soluzione diplomatica

