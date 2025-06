Iran Trump | Attacco Israele non imminente ma può accadere

Il panorama geopolitico del Medio Oriente si fa sempre più complesso, con tensioni tra Iran e Israele che destano preoccupazione internazionale. Donald Trump ha sottolineato che, sebbene un attacco israeliano contro l’Iran non sia imminente, non si può escludere che possa verificarsi in futuro. La situazione rimane delicata e incerta, lasciando il mondo in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri della regione e oltre.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che un attacco israeliano contro l' Iran per il programma nucleare di Teheran non è imminente, ma "potrebbe verificarsi". "Non voglio dire imminente, ma sembra che sia qualcosa che potrebbe benissimo accadere", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto di rimanere preoccupato per la possibilità che scoppi un "conflitto su vasta scala" in Medio Oriente se l'Iran non negozierà un accordo, ma che continuerà a esortare Teheran a raggiungere un accordo.

