Iran Tajani | non ci sono segnali attacco imminente di Israele

In un contesto di crescente tensione mediorientale, le parole del ministro Tajani portano un sospiro di sollievo. Confermando l'assenza di segnali di un attacco imminente da parte di Israele all'Iran, si apre uno spiraglio di speranza in un clima diplomatico complesso. Tuttavia, il rischio resta alto e l'attenzione mondiale non può abbassare la guardia, perché in geopolitica, la pace è sempre fragile e da conquistare giorno per giorno.

Roma, 12 giu. (askanews) – Non ci sono segnali di un attacco imminente di Israele all’Iran. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una conferenza stampa congiunta con l’omologo tedesco Johann Wadephul. “Non so se ci sarĂ un attacco israeliano sull’Iran, non abbiamo segnali, al di lĂ di quello che hanno fatto gli americani, che possa esserci nell’immediato un attacco”, ha detto il ministro. “Io mi auguro che questo non accada assolutamente. Lo abbiamo detto, noi stiamo sostenendo con forza il dialogo che c’è tra l’Iran e gli Stati Uniti attraverso la meditazione dell’Oman per raggiungere gli obiettivi piĂą importanti in materia nucleare”, ha continuato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

