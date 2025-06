Iran l' Onu l' accusa ufficialmente di costruire armi atomiche

L'Iran si trova sotto accusa all'ONU per aver violato le restrizioni nucleari, con prove di esperimenti militari e scorte di uranio che sfiorano le dieci bombe. Per la prima volta in vent'anni, gli ispettori dell'AIEA rivelano un quadro inquietante: Teheran potrebbe avanzare rapidamente verso il potenziale militare nucleare. Una tensione crescente che preoccupa la comunitĂ internazionale e mette a rischio la stabilitĂ globale.

Per la prima volta in vent'anni gli ispettori internazionali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica dichiarano Teheran in violazione: trovate prove di esperimenti nucleari militari in tre siti mentre le scorte di uranio raggiungono livelli per dieci bombe.

La Francia accusa l’Iran e la sua “diplomazia degli ostaggi” denunciando il regime alla Corte internazionale di giustizia - La Francia ha mosso accuse contro l'Iran, denunciando la presunta diplomazia degli ostaggi. Il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot, ha annunciato un'azione legale presso la Corte internazionale di giustizia per violazione del diritto alla protezione consolare, a seguito dell'arresto di due cittadini francesi, tra cui Cécile Kohler.

