Iran-Israele la tensione sale | Tel Aviv pronta a colpire le centrali nucleari

La tensione tra Iran e Israele si infiamma, con Tel Aviv che si prepara a colpire le centrali nucleari iraniane, rischiando di scatenare un conflitto aperto. Secondo fonti americane e dichiarazioni ufficiali, la situazione si fa sempre più critica, con un possibile attacco israeliano senza il supporto degli Stati Uniti. La minaccia di una escalation militare è concreta: cosa ci riserva il futuro in questa delicata regione?

Il rischio di un'escalation militare tra Iran e Israele è reale. Secondo i media americani, nei prossimi giorni lo Stato ebraico è pronto ad attaccare le centrali nucleari della Repubblica islamica anche senza il sostegno degli Stati Uniti. “Siamo stati informati da un paese amico di un possibile attacco”, ha detto un funzionario iraniano alla Reuters, mentre il comandante dei pasdaran dichiara: “Se attaccati, risponderemo in modo piĂą forte e distruttivo delle volte precedenti”. La tv di Stato annuncia la delle esercitazioni militari per concentrarsi su movimenti nemici. Il Dipartimento di Stato sta preparando l'evacuazione parziale dell'ambasciata americana a Baghdad e consentirĂ al personale militare di lasciare il Bahrein e Il Kuwait. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran-Israele, la tensione sale: Tel Aviv pronta a colpire le centrali nucleari

In questa notizia si parla di: iran - israele - centrali - nucleari

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

#TG2000 - A Gaza salgono i morti a causa dei raid israeliani mentre secondo l’intelligence Usa Tel Aviv si sta preparando ad attaccare le centrali nucleari iraniane. #21maggio #Gaza #Usa #Israele #Iran #Hamas #MedioOriente #Netanyahu #Palestina #TV20 Vai su Facebook

Israele "si prepara a colpire le #centrali nucleari #iraniane": cosa rivelano gli 007 #Usa #21maggio #iltempoquotidiano #Israele https://iltempo.it/esteri/2025/05/21/news/israele-prepara-colpire-centrali-nucleari-iran-cosa-sanno-007-usa-trump-42693016/… Vai su X

Perché Israele potrebbe davvero attaccare l’Iran e cosa c’entrano gli Stati Uniti; Imminente attacco Israeliano all’Iran. Gli USA evacuano il personale non necessario dal Medio Oriente; Israele pronto ad attacchi contro centrali nucleari in Iran, secondo la Cnn.

Perché Israele potrebbe davvero attaccare l’Iran e cosa c’entrano gli Stati Uniti fanpage.it scrive: L’annuncio degli Stati Uniti del ritiro del personale non essenziale da Iraq, Kuwait e Bahrain fa pensare che un attacco israeliano contro l’Iran sia ...